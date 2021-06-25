Мишустин: коронавирус быстрее распространяется, в том числе из-за мутаций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавируса увеличивается. Об этом он сказал на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением инфекции.

«Распространение инфекции продолжается во всем мире, причем скорость увеличивается. В том числе из-за появления новых мутаций вируса [...] Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь», — сказал Мишустин.



Он призвал региональные власти мониторить ситуацию с заболеваемостью в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры.



Сегодня в России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Штамм «Дельта» (ранее известный как «индийский») обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Она напомнила, что штамм «Дельта» в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире.



Ольга Плешкова