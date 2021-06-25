РСПП и ФНПР призвали ввести обязательную вакцинацию россиян

Фото: Максим Платонов

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству с просьбой ввести в России обязательную вакцинацию. Текст совместного обращения размещен на сайте ФНПР.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится в документе.

фото: Максим Платонов

Также они призвали работодателей «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников». Людей просят получить прививку от COVID-19.

Обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из группы риска со следующей недели введут еще в восьми субъектах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Алексей Нечаев