В Татарстане число работающих по ночам заведений общепита увеличилось до 10

Число работающих по ночам заведений общепита в Татарстане увеличилось до 10, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. 16 июня сообщалось о 9 работающих заведений, то есть за 10 дней прибавилось только одно кафе.

Это пять объектов в Зеленодольске, 2 — в Казани, по одному — в Высокой горе, Азнакаево и Заинске.

Всего поступило 22 заявки от общепита на работу ночью, 12 из них отклонены, так как персонал там не вакцинирован на 100%.