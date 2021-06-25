В Татарстане число работающих по ночам заведений общепита увеличилось до 10
Число работающих по ночам заведений общепита в Татарстане увеличилось до 10, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. 16 июня сообщалось о 9 работающих заведений, то есть за 10 дней прибавилось только одно кафе.
Это пять объектов в Зеленодольске, 2 — в Казани, по одному — в Высокой горе, Азнакаево и Заинске.
Всего поступило 22 заявки от общепита на работу ночью, 12 из них отклонены, так как персонал там не вакцинирован на 100%.ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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