В России в два раза чаще выявляют бессимптомных носителей коронавируса

В России стали в два раза чаще выявлять бессимптомные формы заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Возросло выявление бессимптомных форм в два раза. И это говорит о необходимости соблюдать все ограничительные меры. Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь масочного режима», — сказала Попова.

На следующей неделе обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из группы риска введут еще в восьми субъектах России.

Ольга Плешкова