На лечение пациентов с коронавирусом правительство выделит еще 25 млрд рублей

На лечение пациентов с коронавирусом Кабмин выделит еще 25 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение о выделении средств Федеральному фонду обязательного медицинского страхования уже подписано. В правительстве считают, что дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования.

«Не менее 700 тыс. госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех регионах страны», — сказал Мишустин.

Сегодня в России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс».



Ольга Плешкова