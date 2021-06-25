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Еще в восьми регионах России введут обязательную вакцинацию от коронавируса

15:35, 25.06.2021
Еще в восьми регионах России введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из группы риска со следующей недели введут еще в восьми субъектах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пока обязательная вакцинация введена в 140 регионах страны.

«С понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — сказала Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Идею об обязательной вакцинации в России разделяет каждый второй (49%), ее не одобряют 30%, еще 16% сообщили о безразличном отношении.

Ольга Плешкова
Общество
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