В Минобрнауки рассказали, будут ли вузы заселять студентов в общежитие без прививки от COVID-19

В Минобрнауки России считают, что вузы вправе заселять в общежития только вакцинированных студентов. Об этом сообщает ТАСС.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что Минобрнауки РФ проводит работу по созданию условий для тех, кто хочет пройти вакцинацию. Кроме того, в ведомстве занимаются разъяснительной работой о необходимости вакцинации.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ответил на вопрос об отношении министерства допускать на очные занятия только студентов, которые вакцинировались от коронавируса.

«Такая постановка вопроса имеет право на существование. Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества — как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно», — заявил он.



Алексей Нечаев