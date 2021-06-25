Власти Башкирии отложили введение «бесковидных» заведений общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Башкирии отложили введение правила об обслуживании в заведениях общепита только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом до 5 июля. Первоначально мера должна была начать действовать уже 29 июня.

«Это коснется сферы общественного питания (при количестве 50 и более посадочных мест), работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования и работы пригородного поезда «Орлан», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Решение властей о переносе введения «бесковидных» заведений общепита связно с дефицитом в республике препаратов от коронавируса. «Вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет», — заявил Хабиров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Башкирии в связи с распространением COVID-19 ужесточили правила посещения кафе, ресторанов и т.п. По распоряжению властей, с 29 июня заведения общепита должны были принимать только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом.

Татьяна Демина