Титов поддержал обязательную вакцинацию работников заведений общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19 работников заведений общепита, которая началась в Москве. Об этом он заявил во время пресс-подхода в Казани после совещания.

— То, что люди сегодня работают с большими массами людей в том же общепите или на массовых мероприятиях, они, конечно, должны быть вакцинированы. Они не должны быть распространителями инфекции, заразы, — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что вакцинация должна быть все-таки не обязательной, а стимулирующей. По его словам, стимулы могут быть разного свойства, экономические и другие. При этом бизнес-омбудсмен допускает, что отрасль общепита может понести потери из-за снижения посещаемости.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса для сферы услуг в Москве ввели на прошлой неделе из-за роста заболеваемости. Также с понедельника, 28 июня, все московские предприятия общественного питания начнут работу в «бесковидном» режиме.

