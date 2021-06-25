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В Москве власти обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников

14:51, 25.06.2021
В Москве власти обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников
Фото: Mos.ru

В Москве власти обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников, кроме привитых. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, на дистанционный режим должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Это не распространяется на тех работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также полностью привитых.

«За нарушение требований указа работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях», — говорится на сайте.

Сегодня также на дистанционную работу невакцинированных сотрудников старшего возраста перевели в Калининградской области.

Ольга Плешкова
Общество
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