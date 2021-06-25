В России разрешили вакцинировать «Спутником V» беременных

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В России беременных, у которых есть высокий риск тяжелого протекания коронавируса, начнут вакцинировать препаратом «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«...экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных», — заявил глава Минздрава.

Разрешение дано на основе положительных результатов доклинических исследований безопасности «Спутника V» и данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, сообщает «РИА Новости».

О том, что беременных начнут вакцинировать от коронавируса на этой неделе, сообщал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Официальных данных о влиянии прививки от коронавируса на беременных пока нет, но есть международный опыт. «У более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, согласно представленным данным, не выявлено никаких осложнений», — рассказала главный гинеколог Минздрава РФ, замдиректора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян.

Татьяна Демина