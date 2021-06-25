В Казани уберут некоторые пункты вакцинации от COVID-19 у станций метро

Фото: Максим Платонов

Из-за жары, которая установилась в Казани, уберут некоторые пункты вакцинации от коронавируса у станций метро. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Мы можем делать это только тогда, когда абсолютны уверены в том, что мы всю цепочку правильно соблюдаем, в том числе хладовую. Сегодня, чтобы соблюдать хладовую цепочку, нам постоянно приходится обновлять хладагенты в морозильниках. Конечно, наши сотрудники находятся не в самых благоприятных условиях с точки зрения вакцинации. Поэтому мы будем смотреть на интерес населения на тех или иных станциях метро. Там, где население не будет проявлять активность, я прошу меня понять, мы будем уводить оттуда машины, — отметил он.

На данный момент в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Власти также проработают вопрос организации мест для вакцинации в отдаленных районах Казани.