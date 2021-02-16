Итоги дня: операция ФСБ в Казани, иск Минобороны к «Туполеву», биткоин по $50 тысяч
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за вторник, 16 февраля:
- Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Казани двух жителей Крыма. По информации спецслужбы, они подозреваются в финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Утверждается, что деньги подозреваемые собирали под видом благотворительной помощи. По данным источников «Реального времени», подозреваемых брали еще в воскресенье, 14 февраля, около 6 часов утра. Сотрудники крымского и татарстанского управлений ФСБ провели операцию в одном из домов в коттеджном поселке под Казанью. Уже в понедельник двух задержанных под конвоем доставили в Крым. Киевский райсуд Симферополя рассмотрел ходатайства о мере пресечения. По данным издания «Грати», 26-летнюю Нину (Латифу) Малахову с малолетним ребенком отправили под домашний арест, ее 29-летнего супруга Равиля Яппарова водворили в СИЗО на два месяца.
- Минобороны требует от ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей за срыв сроков по стратегическому бомбардировщику «Белый лебедь», над которым работает Казанский авиазавод. В картотеке Арбитражного суда Москвы не содержатся подробности о предмете иска. Как следует из ежеквартальной отчетности, речь может идти о нарушении сроков выполнения составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) под шифром «70М 506». Как пишет «Интерфакс», эти работы связаны с сопряжением новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного Ту-160М («Белый лебедь»).
- Госдума приняла закон, который запрещает высаживать из транспорта детей, даже если у них не оказалось денег на проезд. Парламентарии согласились, что это создает угрозу жизни и здоровью ребенка. При этом норма не действует в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.
- Челны попросили у президента Татарстана Рустама Минниханова профинансировать различные проекты в городе. Так, мэр Наиль Магдеев указал на необходимость реконструкции дорог, например, к промпарку Haier и населенным пунктам в Тукаевском районе. Также городу требуются спортивные объекты: центры единоборств, художественной гимнастики и волейбола. Депутат горсовета от «Коммунистов России» Татьяна Гурьева попросила электробусы, главврач челнинской БСМП Марат Мухамадиев напомнил о необходимости построить новую многопрофильную больницу. Руководитель театра песни «Моңлы Чаллы» Виталий Агапов поднял вопрос о ремонте городского Дома дружбы народов «Родник».
- Минниханов на заседании горсовета Челнов также показал, что следит за происходящим в городе. Он обратил внимание Магдеева на организации, которые платили сотрудникам зарплату ниже минимальной. Также он призвал следить за ситуацией с компанией «Респект», чтобы в республике не появились новые обманутые дольщики.
- Сегодня на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) установили сроки проведения следующего чемпионата России по футболу. Турнир стартует с 25 июля и продлится до 22 мая 2022 года. Таким образом, новый сезон РПЛ стартует через две недели после окончания чемпионата Европы по футболу.
- Кинокартина режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в российский прокат 29 апреля. Часть съемок фильма о легендарном летчике времен Великой Отечественной войны прошла в Казани, где он провел последние годы жизни. Масштабный военный блокбастер будет выпущен в горизонтальном формате.
- Биткоин побил очередной рекорд, его цена превысила $50 тысяч. С конца 2020 года криптовалюта уверенно растет и уже вдвое превысила максимальные показатели своего прошлого взлета, произошедшего несколько лет назад.
- В Башкирии сразу в восьми населенных пунктах поднимают цены на проезд в общественном транспорте. «Башавтотранс» повысил тарифы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Бирске, Учалах, а также селах Караидель и Аскино.
- В ДУМ РТ согласились, что мусульмане без опаски могут прививаться вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В сообщении Духовного управления мусульман Татарстана указано, что Коран предписывает высоко ценить жизнь и дозволяет нарушать запреты в крайних случаях. «Таким образом, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман», — указано в сообщении.
- Производители мясных изделий требуют повысить закупочные цены на 10—15%. Они объясняют, что свинина и мясо курицы подорожали. В то же время крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. Минсельхоз РФ уже отреагировал, заявив об отсутствии предпосылок для роста стоимости мясных товаров.
- В Москве продолжается обсуждение инициативы по возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Общественная палата столицы предложит мэрии провести голосование на платформе «Активный гражданин». В случае согласия городских властей оно может пройти в марте.
- Прокуратура попросила назначить Навальному штраф в 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд перенесли на 20 февраля. На этот же день назначили рассмотрение апелляции на решение суда по замене условного срока на реальный.
- Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила украинского политика Анатолия Шария в госизмене. Спецслужба считает, что деятельность блогера в информационной сфере наносит ущерб национальной безопасности. Основатель «Партии Шария» уже 10 лет живет в Евросоюзе и через свой видеоблог критикует украинские власти.
- Власти США начали переговоры с Германией по поводу возможных санкций в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
Евгений КалашниковОбщество
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