ДУМ Татарстана сообщило о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман

Фото: Максим Платонов

Духовное управление мусульман Татарстана по итогам изучения шариатской стороны вопроса вакцинации населения сообщило о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман.

«Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное». Таким образом, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман», — говорится на сайте ДУМ РТ.

Мусульманам для принятия решения о вакцинации рекомендуют обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам.

Напомним, в конце января Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов для проверки вакцины на халяльность. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», уже тогда ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

В итоге выяснилось, что в составе вакцины «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов.