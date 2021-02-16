Минниханов обратил внимание на оплату труда ниже МРОТ в Челнах: «Это недопустимо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал обратить внимание на заработную плату на предприятиях в Набережных Челнах. Об этом он заявил на городском совете Набережных Челнов.

Фото: tatarstan.ru

«[С одной стороны] Город Набережные Челны выглядит более позитивно, чем в республике по выплате заработной платы. Но [с другой] на 82 предприятиях города платили оплату труда ниже МРОТ — это недопустимо. Я бы попросил Наиля Гамбаровича обратить внимания на эти моменты», — сказал Минниханов, обратившись к мэру города Наилю Магдееву.

Ранее сообщалось, что ООО «КамгэсЗЯБ» в Челнах погасил более 11 млн рублей долгов по зарплате.

Ольга Плешкова