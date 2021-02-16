Минниханов обратил внимание правоохранителей на агентство недвижимости «Респект» в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании городского совета Набережных Челнов призвал обратить внимание на агентство недвижимости «Респект».



«Есть одна компания, «Респект», надо разобраться с ней, чтобы новые дольщики не появились. Поэтому обращаюсь в правоохранительные органы, к начальнику УВД, ко всем остальным — посмотрите, чтобы таких вещей не было, защитить надо, чтобы обманутых дольщиков не было», — сказал президент республики.

Фото: realnoevremya.ru

Рустам Минниханов имел в виду АН риелтора Албины Созоновой, которую подозревают в мошенничестве с квартирами. По данным «Реального времени», 41-летняя Албина Созонова предлагала клиентам квартиры в новостройках на 15% ниже, чем у застройщика. Она объясняла это тем, что выкупала квартиры на «этапе фундамента». Жилье стоимостью, например, в 2,1 млн можно было купить за 1,8 млн рублей. На сегодня заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму 311 млн рублей. Но, как уверяют сами челнинцы, обманутых покупателей на самом деле больше — около 300 семей, и общий ущерб может составить 1,5 млрд рублей.

Ольга Плешкова