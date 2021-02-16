Стоимость биткоина перевалила за $50 тысяч
Во вторник, 16 февраля, цена биткоина превысила $50 тысяч. Криптовалюта в очередной раз побила свой рекорд.
В 15.30 мск cтоимость единицы биткоина достигла $50 159, сообщает RT.
Годовой рост валюты оценивается уже в 69%. По данным Bybt, за последние 24 часа криптовалюта выросла на 5%.
Напомним, на прошлой неделе стоимость криптовалюты неуклонно росла, превысив сначала $43 тыс., а потом $44 тыс. и $49 тыс.
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