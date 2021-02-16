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Стоимость биткоина перевалила за $50 тысяч

15:46, 16.02.2021
Стоимость биткоина перевалила за $50 тысяч
Фото: flickr.com

Во вторник, 16 февраля, цена биткоина превысила $50 тысяч. Криптовалюта в очередной раз побила свой рекорд.

В 15.30 мск cтоимость единицы биткоина достигла $50 159, сообщает RT.

Годовой рост валюты оценивается уже в 69%. По данным Bybt, за последние 24 часа криптовалюта выросла на 5%.

Напомним, на прошлой неделе стоимость криптовалюты неуклонно росла, превысив сначала $43 тыс., а потом $44 тыс. и $49 тыс.

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