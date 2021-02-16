Больница, автобусы и дорога в промзону: на что Магдеев попросил денег у Минниханова

Дороги в промзону и жилые массивы

За прошедший год Набережные Челны получили свыше 3 млрд рублей федерального финансирования на различные объекты инфраструктуры — такую оценку сегодня привела в ходе сессии горсовета депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина. Эта сессия стала отчетной для мэра Челнов Наиля Магдеева, а в работе городского совета принимал участие президент Татарстана Рустам Минниханов. И пользуясь случаем, и мэр города, и депутаты совета попросили у главы республики нового финансирования городских проектов.

«Имеется острая необходимость реконструкции дорожной инфраструктуры, ведущей к промышленному парку Haier и населенным пунктам в Тукаевском районе», — заявил сегодня Магдеев.

Мэр добавил, что спрос у инвесторов на земельные участки с инфраструктурой диктует необходимость строительства седьмой очереди «КИП-Мастера» и третьей очереди промпарка «Развитие» — пока средства на это также не выделены.

Впрочем, дороги нужны не только Haier: Челны довольно активно вводят в эксплуатацию жилье. В 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию 35 многоквартирных жилых домов на 320 тысяч кв. м, в том числе в жилых комплексах на периферии города. «В вопросе обеспечения жилых комплексов дорожной и социальной инфраструктурой мы надеемся на поддержку правительства нашей республики», — добавил мэр города. Как ранее сообщало «Реальное время», на социальные объекты в некоторых жилых массивах Челнов уже выделено республиканское финансирование.

Челны довольно активно вводят в эксплуатацию жилье. В 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию 35 многоквартирных жилых домов на 320 тысяч кв. м, в том числе в жилых комплексах на периферии города. Фото: Сергей Афанасьев

Посетовал Магдеев и на ситуацию со спортивными объектами. «Обеспеченность спортивными объектами не самая высокая в Татарстане. Ощущается недостаток соревновательных залов, а именно центра единоборств, художественной гимнастики, волейбола. Требуется капитальный ремонт крупнейшего спорткомплекса «Олимпийский» и волейбольной школы №11», — сообщил мэр города.

Депутат горсовета пожаловалась на «списанные» московские автобусы

Что касается проблемы городского транспорта, особенно остро вставшей в Челнах в 2020 году, Магдеев сообщил, что в 2021 году перевозчиками планируется выделить около 20 единиц автобусов МАЗ высокой вместимости, 10 единиц из которых уже работают. Кроме того, правительство Москвы безвозмездно передало городу 40 автобусов ЛИАЗ.

Однако позже депутат горсовета Татьяна Гурьева попросила у президента Татарстана Рустама Минниханова для Набережных Челнов электробусы, которые выпускает КАМАЗ, — она называла московские автобусы «списанными».

«Считаю, что наши челнинцы ничем не хуже москвичей, и не должны они довольствоваться списанными московскими автобусами. В городе у нас производят современные, экологичные электробусы, и считаю, что они должны появиться у нас на дорогах в недалекой перспективе», — обратилась она к президенту Татарстана.

Татьяна Гурьева попросила у президента Татарстана Рустама Минниханова для Набережных Челнов электробусы, которые выпускает КАМАЗ. Фото: tatarstan.ru

Новое здание больницы, ремонт Дома дружбы народов и лагеря

Однако наибольший резонанс вызвало выступление Марата Мухамадиева, главврача челнинской БСМП и депутата горсовета Челнов. Он вновь упомянул состояние городской больницы №5 — она по многим профилям обслуживает фактически все Закамье, при этом сама больница находится не в самом лучшем состоянии.

— Остается актуальным вопрос строительства новой многопрофильной больницы. Нынешняя пятая городская больница, в которую ежегодно обращаются 50 тысяч пациентов, находится в приспособленном здании общежития и не соответствует стандартам оказания медицинской помощи. […] Уважаемый Рустам Нургалиевич, обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать перед правительством Российской Федерации о включении в федеральную программу строительства в городе нового многопрофильного стационара.

Мухамадиев также попросил поддержать вопрос строительства больницы депутата Госдумы России Альфию Когогину. Зал встретил просьбу Мухамадиева аплодисментами.

Городская больница №5 обслуживает фактически все Закамье по многим профилям, при этом сама больница находится не в самом лучшем состоянии. Фото: yandex.ru

Депутат горсовета Челнов и руководитель театра песни «Моңлы Чаллы» Виталий Агапов также попросил отремонтировать городской Дом дружбы народов «Родник», руководителем коллектива самодеятельного искусства которого он является. Свою просьбу он озвучил Рустаму Нургалиевичу на татарском.

— Вот уже более 30 лет Дом дружбы народов «Родник», объединивший 22 национальные общины и 20 национальных ансамблей, терпеливо ждет своей очереди на капитальный ремонт. Если в этом году будет дан толчок данной работе, это стало бы большой радостью для нас и одним из самых больших мероприятий, направленных на укрепление дружбы народов, сохранение родных языков, — заявил Агапов.

Лидер волонтерского штаба Челнов Анастасия Гайфуллина в свою очередь обратила внимание президента Татарстана на детский лагерь «Алые паруса», который с 2006 года передан от «Камгэсэнергостроя» на баланс города и не функционирует с 2007 года. «От имени всей челнинской молодежи я прошу вас, Рустам Нургалиевич, оказать содействие в вопросе включения этого объекта в республиканскую программу ремонта загородных лагерей на 2022 год. Круглогодичный лагерь необходим для молодежи города, в нем мы сможем проводить смены для волонтеров, одаренных детей, детей, находящихся в трудном социальном положении», — попросила Гайфуллина.

Детский лагерь «Алые паруса» с 2006 года передан от «Камгэсэнергостроя» на баланс города и не функционирует с 2007 года. Фото: wikimapia.org

На многие из упомянутых просьбы Минниханов дал положительный ответ: так, сразу после выступления Агапова выяснилось, что президент Татарстан уже поручил выделить средства на капремонт Дома дружбы народов «Родник». «Постараемся в этом году начать», — добавил Минниханов.

Добро дали и в ответ на просьбу о реконструкции лагеря. «Молодежных проектов достаточно много, надо в этом году проект заказать по загородному лагерю, чтобы в следующий год его включить. Здание хорошее, площадка хорошая», — сказал Минниханов

Что касается горбольницы №5, Минниханов также поручил провести работу, чтобы новое здание для больницы попало в федеральную программу. «Давайте будем думать, тем более, Альфия Гумаровна [Когогина], вы мне говорили тоже, давайте проводить работу, чтобы федеральную поддержку получить, на нее обратить внимание. В последнее время мы достаточно много здесь модернизировали, строили», — сказал Минниханов.

На какие проблемы Минниханов указал Магдееву

Вместе с тем в ходе выступления Минниханов обратил внимание на некоторые проблемы города. Так, президент Татарстана указал, что 82 предприятия в городе платили зарплату ниже МРОТ — это Минниханов назвал недопустимым и попросил Магдеева обратить внимание на ситуацию.

В ходе выступления Минниханов обратил внимание на некоторые проблемы города. Фото: tatarstan.ru

Минниханов также напомнил, что в Челнах уже нет обманутых дольщиков, но важно, чтобы не появлялись новые.

— Есть одна компания, «Респект», надо разобраться с ней, чтобы новые дольщики не появились. Поэтому обращаюсь в правоохранительные органы, к начальнику УВД, ко всем остальным — посмотрите, чтобы таких вещей не было, защитить надо, чтобы обманутых дольщиков не было.

Речь идет о челнинском агентстве недвижимости «Респект» — главе компании Альбине Созоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере с квартирами, которые она предлагала клиентам по цене ниже, чем у застройщика, но в итоге далеко не все ее клиенты получили квартиры. На сегодня заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму 311 млн рублей.

На сегодня заявления в полицию подали 170 потерпевших клиентов «Респекта» на сумму 311 млн рублей. Архивное фото: Максим Платонов

Кроме того, Минниханов вновь акцентировал внимание на проблеме общественного транспорта.

— Общественный транспорт — движение есть, но эта тема должна быть на вашем личном контроле. Есть жалобы по грубому поведению водителей, надо обратить на это внимание.

Также Минниханов указал на недочеты в системе образования — как в части воспитания детей, которые подвергаются деструктивному влиянию в социальных сетях, так и в вопросе изучения родных языков.

— Вот у нас в городе живет больше 47% татар, из них 7,5 процента учат татарский. Может, нет возможности их обучать, может, учить не хотят. Я думаю, что если возможность будет, дети-татары захотят изучить татарский язык, поэтому обратите внимание на этот вопрос, — произнес Минниханов на татарском.

Александр Артемьев