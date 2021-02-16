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Происшествия

«Маски-шоу» под Казанью: ФСБ задержала финансистов ИГИЛ

12:45, 16.02.2021 20
«Маски-шоу» под Казанью: ФСБ задержала финансистов ИГИЛ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФСБ задержала в Татарстане двух жителей Крыма по делу о финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они переехали в республику два года назад.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании сторонников запрещенной в России террористической организации в Крыму и Татарстане. По данным спецслужбы, они собирали деньги для боевиков под видом благотворительной помощи с 2015 по 2019 год. Якобы для этого использовались сразу несколько интернет-сообществ.

При обысках по местам регистрации и проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации и запрещенная литература. Следователи УФСБ возбудили уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По данным источников «Реального времени», подозреваемых задержали в воскресенье, 14 февраля, около 6 часов утра. Сотрудники крымского и татарстанского управлений ФСБ провели операцию в одном из домов в коттеджном поселке под Казанью.

Финансирование терроризма под видом благотворительности

Уже в понедельник двух задержанных под конвоем доставили в Крым. Киевский райсуд Симферополя рассмотрел ходатайства о мере пресечения. По данным издания «Грати», 26-летнюю Нину (Латифу) Малахову с малолетним ребенком отправили под домашний арест, ее 29-летнего супруга Равиля Яппарова водворили в СИЗО на два месяца.

Уголовное дело возбуждено 10 февраля в следственном отделе ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По версии следствия, семейная пара исповедовала наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к джихаду и терроризму, и помогала собирать деньги для финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта». Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-центре УФСБ по Татарстану.

В ФСБ полагают, что преступление совершалось под прикрытием благотворительной деятельности и сбора средств для различных фондов, в том числе «Мухаджирун» (живое сердце). Основал этот фонд в 2013 году дагестанский проповедник Исраил Ахмеднабиев, он же Абу Умар Саситлинский. По версии спецслужб, проповедник занимается еще и вербовкой, а за призывами поддержать строительство мечетей и колодцев, помочь нуждающимся детям, женщинам либо беженцам в странах Африки стоят те, кто в действительности поддерживает боевиков, развязавших войну в Сирии. Заочно обвиненный Ахмеднабиев сейчас находится в Нигере, но продолжает сбор средств.

Силовики считают, что Малахова и Яппаров в 2015—2018 годах через интернет, находясь в Крыму и Башкирии, занимались сбором средств на карточки Сбербанка, после чего деньги переводились на счет предполагаемых террористов. На данный момент в деле фигурирует условная сумма «не менее 1500 рублей».

Источник: скриншот видео

Одновременно с задержанием в Казани в Симферополе на рабочем месте задержали медсестру, которая, по данным адвокатов, пересылала средства на карточки задержанных в Татарстане.

По данным ФСБ, в Крыму по подозрению в причастности к пособничеству терроризму задержали еще несколько человек.

В январе 2020-го татарстанец Кутлубаев получил 8 лет колонии строгого режима за перечисление террористам ИГИЛ 19 тысяч рублей. Приговор ему выносили в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге. В 2017-м за переводы на сумму в 7 тысяч рублей на пять лет посадили татарстанца Ленара Назмутдинова.

Ирина Плотникова, Татьяна Леухина, Евгений Калашников
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 16 фев
    Забыли видимо, как крымских татар в Сибирь ссылали...за помощь фашистам..
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    Анонимно 16 фев
    часть, процентов пять. Это во-первых. Во-вторых, вы сейчас оправдали геноцид остальных. Нет хороших или плохих народов, говоря так, вы сами встаете на путь фашизма.
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    Анонимно 17 фев
    Американцы белые на коленях стоят перед чернокожими, не вижу что-то русских на коленях перед крымскими татарами, чеченцами, ингушами, балкарцами и т.д. за геноцид 40-х годов прошлого века
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  • Анонимно 16 фев
    После дела Голунова ни чему не верю.
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  • Анонимно 16 фев
    ого!
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  • Анонимно 16 фев
    А почему на видео написано, что в крыму задержали?
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    Анонимно 16 фев
    часть задерживали и там
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    Анонимно 16 фев
    понятно
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  • Анонимно 16 фев
    то в Нурлате террористы, то в Казани - татарстан так привлекателен для бандитов?
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    Анонимно 16 фев
    мусульманская республика, вот и едут к нам
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    Анонимно 16 фев
    Нет, не мусульманская республика. Нет у нас никаких мусульманских или других регионов. Страна светская. Есть мусульманское население (т.е. люди, исповедующие ислам) в тех или иных регионах. Конкретно в Татарии таких около 40 % имеющихся в регионе верующих.
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    Анонимно 17 фев
    В любом случае именно Мусульман в Татарстане больше всех остальных, а едут не так уж и много, в Москву больше едут в разы
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    Анонимно 17 фев
    У нас в центре города,в мечетях,заседают курды лялли.И это мало интересует властей.О чем вы говорите...
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  • Анонимно 16 фев
    Вывод: отныне лучше не подавать в какие-либо благотворительные фонды.
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  • Анонимно 16 фев
    Вот уж точно шоу!
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  • Анонимно 16 фев
    Международные марксисты-террористы тоже начинали со сбора пожертвований...
    и Многие ведь давали - начиная от промышленника Саввы Морозова и кончая студентами...

    Террористы (любых мастей) всегда вербуют людей не умеющих мыслить логически и действующих по эмоциям.
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  • Анонимно 16 фев
    Вот смотрите. Мошенники, которые воруют деньги, когда звонят под видом банка, тоже неизвестно кому деньги наши передают. А может, они и террористы. Но их искать не спешат.
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    Анонимно 16 фев
    Королевство кривых зеркал.
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  • Анонимно 16 фев
    Смешно звучит про телефонных мошенников. Есть же план мероприятий, палочная система, желание получить звездочку. За террористов которые пожертвовали "не менее 1500 рублей" больше шансов получить звездочку. Всего-то надо было пожалеть нуждающихся и пожертвовать ничтожную сумму. В числе пожалевших может оказаться почти любой. Вдумайтесь, почти любой человек может получить срок.
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  • Анонимно 17 фев
    Ого...муллышки не только мошеничествуют и приторговывают всякой дрянью,еще и покруче бизнес есть...Пристальнее нужно относится к этим особо верующим.
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