В Башкирии поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

В Башкирии выросли цены на проезд в общественном транспорте. «Башавтотранс» поднял тарифы сразу в восьми населенных пунктах.

Так, в Уфе проезд за наличные или по банковской карте в обычных автобусах теперь будет стоить 29 рублей, при оплате картой «Алга» — 23 рубля. Экспресс-маршрутки обойдутся пассажирам в 35 рублей при оплате наличными и 28 рублей при оплате картой «Алга», сообщает пресс-служба компании.

Единый социальный проездной по-прежнему будет стоить 600 рублей. Действие акции «Счастливый час» продолжится.

В Стерлитамаке перевозчик поднимет стоимость поездок на маршрутах №7, 15, 17, 31, 32, 33, 35, 36, 12к, 34: при оплате наличными и банковскими картами — 27 рублей, при оплате по ЕТК «Алга» — 20 рублей.

Салават, по городу маршруты №1, 3, 7:

при оплате наличными и банковскими картами — 27 руб.,

при оплате по ЕТК «Алга» — 20 руб.

Нефтекамск, по городу маршруты №1, 1в, 5, 5т, 7, 8, 9, 10:

при оплате наличными и банковскими картами — 26 руб.,

при оплате по ЕТК «Алга» — стоимость составит 19 руб.

Бирск, по городу маршруты 1, 2, 7а, 9а, 9б:

при оплате наличными и банковскими картами — 25 руб.

при оплате по ЕТК «Алга» — 20 руб.

Учалы, по городу маршруты №1, 3, 4, 8, 12:

при оплате наличными и банковскими картами — 27 руб.,

при оплате по ЕТК «Алга» — 22 руб.

С. Караидель, маршрут №100:

при оплате наличными и банковскими картами — 29 руб.,

при оплате по ЕТК «Алга» — 24 руб.

С. Аскино, маршрут №132:

при оплате наличными и банковскими картами — 29 руб.

при оплате по ЕТК «Алга» — 24 руб.

Напомним, в Казани перевозчики предлагали вводить дифференцированный тариф — по 35 рублей за наличный расчет, сохранив стоимость в 30 рублей за безналичный расчет. Власти республики на это допустили возможность ежегодно поднимать стоимость проезда на 1 рубль. Но транспортные компании не поддержали эту идею.