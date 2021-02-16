В Госдуме приняли закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки, запрещающие выводить детей до 16 лет из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщается на сайте Госдумы.



По мнению парламентариев, недопустимо высаживать ребенка из общественного транспорта за неоплату проезда. Это создает угрозу его жизни и здоровью.

При этом норма не действует в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Фото: kzn.ru

Ранее данный законопроект оценили перевозчики Казани. По мнению председателя Ассоциации АТП Сергея Темлякова, законопроект необходим, однако в нем должны быть прописаны все юридические нормы, а именно, как определить возраст ребенка, какие действия должен предпринять кондуктор и кто должен оплачивать проезд ребенка?

В прошлом году жительница Казани пожаловалась на то, что ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты. После этого была проведена проверка, однако факт не подтвердился.

Ольга Плешкова