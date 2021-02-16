Фильм Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в российский прокат 29 апреля

Фото: Наталия Бойко

Кинокартина режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в российский прокат 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «МТС Медиа».

В основу фильма была положена история пленения и побега российского летчика времен Великой Отечественной войны Михаила Девятаева из лагеря смерти. Часть съемок прошла в Казани. Участвовать в массовке режиссер пригласил жителей города. Фильм снимали сразу в двух форматах: помимо горизонтального формата, лента также выйдет в инновационном вертикальном.



«Это захватывающая история советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны», — передает сообщение «МТС Медиа» «Интерфакс».

В фильме сыграли актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие.

Ранее картина «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова получила государственную поддержку.



Подробнее о фильмах и съемках — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова