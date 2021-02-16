«Туполеву» предъявили иск на 5,5 миллиарда за срыв сроков по контракту казанских «Белых лебедей»

Фото: Максим Платонов

Иск за срыв сроков

Минобороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. Информация об иске содержится в недавно опубликованном ежеквартальном отчете ПАО «Туполев». Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года. Первое заседание по нему назначено на 4 марта.

В картотеке суда не содержатся подробности о предмете иска. Как следует из ежеквартальной отчетности, может идти речь о нарушении сроков выполнения составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) под шифром «70М 506». Как пишет «Интерфакс», эти работы связаны с сопряжением новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изделие 70М), который строится на Казанском авиазаводе.

«Реальное время» направило запросы в пресс-службы ПАО «Туполев» и Минобороны и готово опубликовать их комментарии при поступлении.

Модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М (изделие 70М) строится на Казанском авиазаводе. Фото: Максим Платонов

«Модернизированная» история «Белых лебедей»

Решение о возобновлении производства казанских бомбардировщиков Ту-160 или, как их неофициально называют, «Белых лебедей» было принято в 2015 году. «Оригинальный» же Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла — разработан в КБ «Туполев» в 1970—1980-х годах. Для выпуска модернизированной версии Казанский авиазавод провел масштабную реконструкцию сборочных мощностей, обошедшуюся в несколько миллиардов рублей.

В Объединенной авиастроительной корпорации, куда входит ПАО «Туполев», ранее сообщали, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом. Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Подписание происходило во время визита в Казань Владимира Путина. Тогда же Путин предложил создать на базе Ту-160 гражданский сверхзвуковой самолет.

Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Фото: kremlin.ru

В марте 2018 года занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер РФ) официально сообщал, что новые ракеты для Ту-160 «превзойдут по дальности все существующие образцы». Позже военный эксперт Петр Бутовский в статье для американского профильного издания Aviation Week называл Ту-160М «самым опасным российским боевым самолетом» — именно в связи с новыми ракетами.

По заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, первый Ту-160М должен поступить в войска уже в этом году. Год назад Ту-160М совершил первый полет над Казанью. В начале ноября прошлого года с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова впервые поднялся в небо глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02.

Владимир Путин предложил создать на базе Ту-160 гражданский сверхзвуковой самолет. Фото: kremlin.ru

Александр Артемьев