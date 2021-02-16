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Новый сезон РПЛ начнется 25 июля и закончится 22 мая 2022 года

17:32, 16.02.2021
Новый сезон РПЛ начнется 25 июля и закончится 22 мая 2022 года
Фото: premierliga.ru

Во вторник, 16 февраля, на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) установили сроки проведения следующего чемпионата России по футболу.

Представители клубов проголосовали за старт турнира с 25 июля нынешнего года. Сезон продлится до 22 мая 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом, новый сезон РПЛ стартует через две недели после окончания чемпионата Европы по футболу, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, ранее стало известно об отказе «Тамбова» продолжать выступления в молодежном первенстве чемпионата страны. Клуб уже уведомил лигу о снятии с турнира молодежек.

СпортФутбол
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