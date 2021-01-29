Итоги дня: халяльность вакцины, рост продаж пива в Татарстане, инвесторы с Reddit против Уолл-стрит
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 января.
- Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — это необходимо для проверки вакцины на халяльность. По мнению ДУМ, сертификация вызвана «заботой о верующих», также в управлении напомнили, что в РФ проживают 25 млн мусульман, а Татарстан — один их крупнейших мусульманских регионов.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в пятницу сообщила, что несанкционированные митинги в субботу, 23 января, не повлияли на ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике: «После новогодних праздников мы побаивались и ожидали ухудшения ситуации. Согласитесь, контакт на новогодних праздниках был более близкий и более широкомасштабный, чем на митингах. Поэтому митинг — это не та форма взаимодействия, которая может в целом повлиять на ухудшение эпидемиологической ситуации. Сегодня 29-е [января] — шесть дней прошло, и если бы был эффект, то мы бы уже увидели это в числах».
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает вопрос о вхождении Донбасса в состав России «ни прямо, ни косвенно». Он также подчеркнул, что власти страны занимают последовательную позицию по защите русскоязычного населения региона.
- Уже на протяжении нескольких дней идет противостояние крупных американских инвестфондов и так называемых «диванных инвесторов», пользующихся приложением Robinhood и координирующих действия в сообществах Reddit. Последним удалось согласованными действиями взвинтить курс акций ряда компаний, в том числе американской розничной сети GameStop. После этого ряд инвестфондов, зарабатывавших на падении акций, понесли многомиллионные убытки, а приложение Robinhood на некоторое время запретило пользователям торговать акциями этих компаний. В ответ пользователи подали коллективный иск против Robinhood, а также обрушили оценки приложения до единицы.
- МВД по Татарстану предупредило об ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции 31 января в СМИ и соцсетях. В ведомстве напомнили, что за призывы к участию в акции предусмотрена ответственность.
- СК Белоруссии возбудил дело о хранении наркотиков против певца Тимы Белорусских, По официальным данным, у него был обнаружен гашиш массой 0,4 грамма, по неофициальным — 2 кг этого же вещества.
- Ограничительные меры по посещению баров, кафе и ресторанов привели к взлету продаж пива в Татарстане — впервые с 2017 года его продажи поднялись до 21 млн декалитров. Об этом рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на отчетной коллегии ведомства. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Министр образования и науки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в подведомственных вузах с 7 февраля. В разных регионах решение должно приниматься по согласованию с Роспотребнадзором. При ухудшении ситуации вузы должны быть готовы вернуться к ограничениям.
- В Татарстан поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование — «Спутник V») в количестве 19 300 доз. В ближайшие дни она будет развезена по поликлиникам. С понедельника будут прививать согласно записи в листах ожидания. Также по Казани ожидается прибавка дополнительно 4—5 пунктов для вакцинации от коронавируса.
- Однокомпонентная версия «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19 появится в феврале. Препарат будет называться «Спутник лайт».
- Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев стал игроком «Рубина». 22-летний футболист подписал пятилетний контракт с казанской командой. За «Рубин» Мусаев будет выступать под номером «38». Хавбек уже присоединился к команде на сборе в Турции.
- В пятницу Шестой кассационный суд в Самаре отклонил жалобы организации «Башкорт» на решения судов предыдущих инстанций. Она по-прежнему признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
- В Казани временно изменится схема движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. Автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома №135 до улицы Ломжинской.
- Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России (ПФР), будут проиндексированы с 1 февраля. Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей.
- Сегодня Mash, а позже — телеканал «Россия» опубликовали сюжет о так называемом «дворце Путина», ставшем объектом расследования оппозиционного политика Алексея Навального. В сюжетах показано, что дворец далек от завершения — внутри только голые стены.
- В пятницу на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт» рассказали, что в Татарстане спрос на электроэнергию по итогам 2020 года снизился на 5%. В целом по России потребление снизилось на 2,3%.
Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение в отношении 10 обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере с использованием информационных технологий в составе орггруппы. Одному из участников группы предъявлено еще и обвинение в легализации незаконных доходов от наркобизнеса на сумму 28,3 млн рублей.
Toyota отзывает в России 82 405 внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла. Проверить автомобиль можно на сайте Росстандарта.
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