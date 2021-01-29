ДУМ Татарстана попросило проверить российские антиковидные вакцины на халяльность

Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — это необходимо для проверки вакцины на халяльность.



«Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности», — приводит «РИА Новости» слова председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирека Зиганшина.

Зиганшин отметил, сертификация вызвана «заботой о верующих», и напомнил, что в РФ проживают 25 млн мусульман, а Татарстан — один их крупнейших мусульманских регионов. Он сообщил, что верующие в других странах действуют по такому же принципу — в январе несколько вакцин от COVID-19 получили сертификаты халяльности в Малайзии и Индонезии.

Представитель ДУМ РТ допустил, что вакцины могут не пройти «халяльную» проверку: если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой человеку, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, партия ранее анонсированной вакцины против коронавируса должна прибыть в Татарстан 29 января.