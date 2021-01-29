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Кассация подтвердила незаконность экстремистской организации «Башкорт»

13:57, 29.01.2021 2
Кассация подтвердила незаконность экстремистской организации «Башкорт»
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу Шестой кассационный суд в Самаре отклонил жалобы организации «Башкорт» на решения судов предыдущих инстанций. Она по-прежнему признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Соответствующее решение кассационная инстанция вынесла 28 января, следует из материалов суда.

Напомним, Верховный суд Башкирии признал организацию экстремистской в мае 2020 года. В сентябре это решение подтвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Общество Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:00
    И ВТОЦ так же прикроют.
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    Анонимно 14:09
    Туда им и дорога. Сочувствующих тоже туда же
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