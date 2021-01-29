В 2020 году в Татарстане потребление электроэнергии упало на 5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт» рассказали, что в Татарстане спрос на электроэнергию по итогам 2020 года снизился на 5%. В целом по России потребление снизилось на 2,3%.

В числе основных причин сделка ОПЕК+, снизившая потребление энергии у нефтяной отрасли, теплая погода и последствия пандемии коронавируса, рассказал директор компании Рифнур Сулейманов.

Кроме того, в первой половине года ухудшилась ситуация с собираемостью платежей, передает пресс-служба «Татэнергосбыта». К концу года она стабилизировалась. Просроченная задолженность на сегодня составляет более 280 млн рублей.

Вместе с тем 75% задолженности потребителей является высоколиквидной и образовалась в 2020 году. Оставшаяся задолженность с 2014 по 2019 год приходится на предприятия, находящиеся в процедуре банкротства.