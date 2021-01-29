В Казани планируют открыть дополнительные пункты для вакцинации от коронавируса

По Казани ожидается прибавка дополнительно 4—5 пунктов для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге в пятницу замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в городе отрабатывается вопрос мобильных прививочных бригад — пока что есть вопросы по «холодовой цепи» (системе, обеспечивающей необходимые условия хранения и транспортировки препаратов от изготовителя до вакцинируемого, — прим. ред.).

«Они будут работать только тогда, когда на 100% будем уверены, что это безопасно», — заключил спикер.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, партия вакцины от коронавируса должна прибыть в Татарстан в пятницу, 29 января.