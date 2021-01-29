Минобрнауки намерено начать очные занятия в вузах с 7 февраля

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков распорядился начать очные занятия в подведомственных вузах с 7 февраля.

В разных регионах решение должно приниматься по согласованию с Роспотребнадзором. При ухудшении ситуации вузы должны быть готовы вернуться к ограничениям.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ», — передает ТАСС текст документа.

Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

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Ольга Плешкова