Роспотребнадзор РТ: митинги в субботу не повлияли на ситуацию по COVID-19 в республике

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на брифинге в пятницу сообщила, что несанкционированные митинги в субботу не повлияли на ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике.

«После новогодних праздников мы побаивались и ожидали ухудшения ситуации. Согласитесь, контакт на новогодних праздниках был более близкий и более широкомасштабный, чем на митингах. Поэтому митинг — это не та форма взаимодействия, которая может в целом повлиять на ухудшение эпидемиологической ситуации. Сегодня 29-е [января] — шесть дней прошло, и если бы был эффект, то мы бы уже увидели это в числах», — сказала она.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков согласился с Патяшиной, сказав, что обращаемость в госпитали осталась прежней.

Фото: realnoevremya.ru

Также на брифинге сообщалось, что по Казани ожидается прибавка дополнительно 4—5 пунктов для вакцинации от коронавируса.