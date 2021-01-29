МВД по Татарстану предупредило об ответственности за призывы к участию в акции 31 января

МВД по Татарстану предупредило об ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции 31 января в СМИ и соцсетях. В ведомстве напомнили, что за призывы к участию в акции предусмотрена ответственность.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении ведомства.

Граждан призывают не поддаваться на провокации.

Ранее Вахитовский суд Казани рассмотрел 208 дел в отношении участников несогласованного митинга 23 января.

Ольга Плешкова