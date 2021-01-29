«Рубин» объявил о заключении пятилетнего контракта с Мусаевым

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев стал игроком «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

22-летний футболист подписал пятилетний контракт с казанской командой. За «Рубин» Мусаев будет выступать под номером «38». Хавбек уже присоединился к команде на сборе в Турции.

По условиям договора, «Зенит» оставил за собой приоритетное право на выкуп игрока.

ОФИЦИАЛЬНО



Леон Мусаев подписал контракт и уже присоединился к «Рубину» на сборе в Белеке.



Соглашение рассчитано на пять лет.@zenit_spb, за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.



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https://t.co/oPWNu3ZW87 pic.twitter.com/FdcTwBMAao — «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2021

Мусаев — воспитанник питерской академии и с 2016 года привлекается к основному составу. За «Зенит» он успел провести 16 матчей, чаще выступая за «Зенит-2».

Ранее «Рубин» анонсировал переход Мусаева постером фильма «Леон».