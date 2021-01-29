В Казани по улице Фучика временно изменится схема движения транспорта

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

В Казани временно изменится схема движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика. Автобусы и троллейбусы будут объезжать участок от дома №135 до улицы Ломжинской. Об этом сказано на сайте городской мэрии.



Временное изменение в движении связано со строительством станции метро «100 лет ТАССР». Движение на упомянутом участке прекращено. Изменения действуют с пятницы, 29 января.

Маршруты троллейбусов №5, 9 и 12 и маршруты автобусов №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77 будут следовать в обоих направлениях по схеме: улица Фучика — местный проезд — улица Фучика, далее по маршрутам. Маршрут №89 будет курсировать по новой схеме в прямом направлении.