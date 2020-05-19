Итоги дня: Путин о выплатах врачам, возобновление работы больниц в Татарстане и ситуация с коронавирусом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 мая.
- Президент РФ Владимир Путин провел совещание по дополнительным выплатам врачам. Глава государства отметил, что правительство не должно перекладывать свою ответственность за ошибочное толкование постановления о выплатах на регионы. Губернаторы и главврачи решили рассчитывать выплаты по часам, поскольку так трактовали составленный правительством документ.
- С сегодняшнего дня в Татарстане частично возобновилась работа больниц и поликлиник. Вновь доступны плановые медосмотры, вакцинация и плановые приемы ряда врачей. Кроме того, начинают работать в штатном режиме центры социальной адаптации
- За последние сутки в Татарстане зафиксировано 88 новых случаев заражения COVID-19. Общее число — 2 400 случаев. Скончались восемь человек. По прогнозам аналитиков, пик распространения коронавируса в республике придется на конец мая.
- Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что ситуация с инфекцией стабилизировалась. Он также подчеркнул, что в республике нет проблем с «путинскими» выплатами врачам.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин, который вчера выписался из больницы, вернулся к исполнению своих обязанностей.
- Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца, а также призвал подписчиков отпраздновать дома Ураза-байрам. В Татарстане и Башкирии мусульманский праздник пройдет в онлайн-режиме.
- Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в Казани при сжигании мусора диоксины будут распадаться. Татарстанский завод получил одобрение независимых экспертов из Германии.
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