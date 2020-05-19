Владимир Путин проводит совещание по доплатам за COVID-19 для медработников

«Реальное время» ведет прямую трансляцию совещания.

Сегодня президент России Владимир Путин проводит совещание по выплатам медицинским работникам надбавок за работу с больными COVID-19. Лидер государства намерен заслушать доклады губернаторов регионов страны о выполнении его указа о выплате дополнительных денег медикам. Ранее в нескольких регионах России начались проверки Следственного комитета и прокуратуры после невыплаты надбавок. «Реальное время» ведет прямую трансляцию совещания.

Повестка дня

В начале совещания Путин напомнил о том, что новые доплаты положены тем медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. На эти выплаты направлены 41,8 млрд рублей. Из общей суммы в 52 млрд, направленной на различные выплаты врачам. в субъекты поступили уже 50,1 млрд. Региональные выплаты и надбавки должны были сохраниться, а все расчеты должны были завершиться к 15 мая. Но деньги получили не все, кому они положены. В ряде субъектов медики получили не все средства, которые им положены. Доплаты распределялись в разных субъектах по-разному.

Кроме того, президент поручил Правительству, Минздраву, Минтруду организовать мониторинг выплат. Прозрачно и понятно должно быть все, что касается этих выплат. Чрезвычайно важная вещь — надо отладить обратную связь.

Путин напомнил и о том, что нужно отдельно остановиться на вопросе того, когда у граждан появится возможность заказывать лекарства дистанционно и получать их на дом.

11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Заявлений поступило уже на 12 млн детей. Предполагается, что общее число детей, которым выплатят эти деньги, — 22 миллиона. 197,2 миллиарда Россия выделила на эти выплаты. Президент напомнил и о выплатах на детей до 3 лет, которые распространяются еще на 5 миллионов детей.

Целый ряд решений принят для поддержки экономики. Это были программы льготных беспроцентных зарплатных кредитов, прямые государственные субсидии на зарплаты за апрель и май, беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал (для компаний МСП, социально ориентированные НКО и ИП в пострадавших отраслях). Самозанятые граждане могут получить единовременную помощь в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход. Сумма такого налога, выплаченная в 2019, будет им полностью возмещена. С 1 июня банки должны выдавать кредиты под 2% бизнесу, чтобы сохранить рабочие места.

Президент огласил повестку дня и передал слово премьер-министру Мишустину.

Мишустин: «Выполнение обязательств перед медработниками — наша первоочередная задача»

Сначала премьер подчеркнул, что жестко потребовал буквального исполнения указания президента — чтобы медики получили выплаты без вычетов и расчетов отработанного времени. Вопросы осуществления выплат правительство держит на особом контроле.

Чтобы не было задержек и злоупотреблений на местах, появился на Госуслугах раздел для электронных обращений врачей, а также появился портал, на котором объясняется порядок начисления выплат.

Самая востребованная мера поддержки, сказал премьер, — выплаты на детей.

Продолжается поддержка МСП в пострадавших отраслях. Одобрены для них изменения в законодательство, которые позволяют освободить их от уплаты всех налогов, кроме НДС, и страховых взносов за второй квартал. В Федеральное Казначейство переданы данные о субсидиях на сумму 23 млрд рублей.

К 1 июня президент поручил представить план действий по восстановлению экономики. Премьер отчитался о том, что работа идет, и все будет завершено в ближайшее время.