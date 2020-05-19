Главное о коронавирусе на 19 мая: вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области, в Китае новая вспышка

Вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 88 новых случаев COVID-19. 20 человек госпитализированы, 68 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 400 случаев, восемь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 301 (+106 за последние сутки).

Татарстан на 14-м месте по числу заболевших среди регионов России.

В Иркутской области от коронавируса скончался вахтовик из Татарстана.

Прибывших из Якутии 26 вахтовиков из Татарстана поместили на две недели на обсервацию в санатории «Ливадия».

Соцсети: в детском саду в Куюках (Пестречинский район) два подтвержденных случая заражения коронавирусом — один у воспитателя, второй — у родителя.

В Нижнекамске волонтеры бесплатно раздают по 2—3 тысячи масок в день.

Казанцы во время режима самоизоляции стали чаще покупать велосипеды — спрос вырос на 36%.

Татарстан приобретет аппараты ИВЛ на 46,6 млн рублей.

Убытки туристической отрасли республики от коронавируса оценены примерно в 5 млрд рублей.

Убытки туристической отрасли республики от коронавируса оценены примерно в 5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

В Санкт-Петербурге в психоневрологическом интернате COVID-19 заразились почти 500 человек

За последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписали 5 921 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 299 941, а выздоровевших — до 76 130 человек.

Зафиксированы еще 115 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умерли 2 837 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших:





Россия планирует начать клинические испытания вакцины через месяц, сообщил глава Минздрава Мурашко.

В Институте биологии гена РАН создают первую «партию» генно-модифицированных мышей, которые болели бы COVID-19, как люди. В июне животных отправят в вирусологический центр «Вектор», чтобы проверить на них действие вакцины.

Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств.

В Санкт-Петербурге в психоневрологическом интернате заболели почти 500 человек.

Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ — диагноз «коронавирус» подтвержден.

Смертность от коронавируса в России ниже, чем в других странах, поскольку у россиян гораздо выше популяционный иммунитет, заявил Гинцбург. Фото kun.uz

Смертность от коронавируса в России в 3—4 раза ниже, чем в других странах, поскольку у россиян гораздо выше популяционный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В Чечне заявили, что врач, вызвавший недовольство Рамзана Кадырова, уволился сам. Ранее врачи Гудермесской больницы пожаловались, что ее перепрофилируют для борьбы с COVID-19, но у них нет никаких средств защиты. Кадыров в ответ заявил, что те, кто пожаловался, будут уволены.

У троих футболистов «Динамо» выявлен коронавирус. Это форвард Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

В Саратовской области вновь ужесточили ограничения: запретили прогулки и занятия спортом на улице.

Владимир Путин провел онлайн-совещание с властями и общественниками Дагестана: представители региона признают, что ситуация «катастрофическая» и просят построить инфекционный госпиталь.

В Китае новая вспышка коронавируса

По состоянию на 10.30 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 805 544. Умерли 318 596 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 508 957). На второй строчке — Россия (290 678, данные еще не обновлялись). Тройку замыкает Бразилия (255 368). На четвертом месте — Великобритания (247 709). На пятой строчке — Испания (231 606).

Bloomberg сообщил, что на северо-востоке Китая новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Китайские власти ввели карантин для 108 млн китайцев.

Франция и ФРГ планируют создать фонд восстановления от COVID на 500 миллиардов евро.

Китай выделит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Экономическая активность в Швеции «выглядит зловеще», пишет Financial Times. Несмотря на то, что в стране не вводили жесткие карантинные меры, ВВП Швеции может сократиться на 7—10%. То есть Швеция пострадает не меньше, чем остальные европейские страны.

В США протестировали вакцину компании Moderna от коронавируса на людях. Промежуточные результаты положительные. У тех, кому ее вводили, количество антител либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находился на том же уровне.

Эксперимент на хомяках показал, что хирургические маски на 40% снижают шансы заразиться коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в качестве профилактики COVID-19 пьет препарат от малярии гидроксихлорохин. Его эффективность не доказана. Врач Трампа Шон Конли заявил, что потенциальная польза от принятия лекарства перевешивает риски.

Лилия Ахкиямова