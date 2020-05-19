Минниханов заявил об отсутствии проблем с выплатами врачам, работающим с «ковидными» пациентами

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на канале «Эфир» заявил, что в республике проблем с выплатами врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, нет.

«Но мы открыли горячую линию, на нее есть в нашем регионе 63 обращения. Но может быть, этому человеку надо объяснить, что и в каком объеме ему положено? Думаю, у нас таких проблем нет. Мы каждый день с самого утра все это контролируем. Если это будет — мы быстро исправим», — сказал Минниханов.

Ранее Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.



«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — сказал он.

После этого прокурор Татарстана Илдус Нафиков предупредил министра здравоохранения РТ Марата Садыкова об ответственности за нарушение прав медиков при получении доплат. Стоит отметить, что прокуратура РТ не выявила нарушений в этой сфере. Предостережение объявили в целях профилактики.