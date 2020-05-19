«Задачу ставим — нулевое захоронение отходов»

742 футбольных поля под захоронение отходов

После бурных протестов общественников против строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Зеленодольском районе президент республики поручил провести независимую экспертизу запланированного производства. Сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отчитался об этой работе.

Он сослался на статистику: каждый год в Татарстане образуется более 12 млн кубометров отходов — по объему это как 1100 пятиэтажек. В сутки Татарстан продуцирует 34 тысячи кубометров твердого мусора (три пятиэтажки).

— Захоронение твердых коммунальных отходов — экологический тупик для республики: площадь всех объектов по захоронению отходов равна площади 742 футбольных полей. Там образуется свалочный газ, токсичные вещества, высока пожароопасность полигонов, — заявил министр, отстаивая строительство ЗТО.

Он напомнил, что ранее проект завода получил все необходимые заключения профильных министерств и ведомств, включая положительное заключение Главгосэкспертизы России и Росприроднадзора по ПФО.

О зарубежной практике

Татарстанские экологи внимательно изучили мировой опыт, когда определялись с экспертами. В некоторых странах среди предприятий по утилизации отходов заводы по термическому обезвреживанию составляют более 50%, в России — около 1%.

В Финляндии крупные города вообще не захоранивают отходы.

В Токио функционирует 21 завод по термической переработке. 2,8 млн тонн ТКО (80% от общего потока) каждый год сжигают там в черте города.

Еврокомиссия с 2010 по 2011 год одобрила строительство шести ЗТО и выделила на это грант в 150 млн евро.

ЗТО в городе Лаута (Германия) находится в 300 метрах от жилого дома. Шум от него составляет не более 33 дБ при норме 70 дБ для жилых помещений в ночное время в России.

В презентации, которую представил Шадриков, описана трехступенчатая очистка дымовых газов от диоксинов, она значительно снижает выбросы этого вещества.

При анализе шести ЗТО в Великобритании выяснили, что сжигание не приводит к повышению тяжелых частиц в воздухе в радиусе 6 км. Диоксин при этом значительно ниже предельно допустимых концентраций.

В Дании, где в расчете на душу населения сжигается больше всего отходов в Европе, 409 кг в год, нет положительной корреляции по заболеваемости раком.

Выбросы диоксинов при модернизации термической переработки ТКО в Германии с 1990 по 2000 год сократились в 1000 раз.

Выбросы диоксинов от ЗТО во Франции не превышают выбросов этого вещества от работы сельского хозяйства.

«ЗТО не может провоцировать вредное воздействие»

Выбор пал на немецких специалистов, поскольку Германия представляет один из самых успешных примеров по обращению с коммунальными отходами. На территории в 47 раз меньше России действуют 83 таких завода общей мощностью 15 млн тонн. Специалисты из Татарстана побывали в немецких землях Баварии и Саксонии, там в региональных министерствах порекомендовали рабочую группу ATAB, которая мониторит заводы в Баварии на предмет безопасности и чистой утилизации отходов. Эта компания и немецкие экологические ведомства представили перечень экспертов. «Свой выбор мы остановили на компаниях LGA и Müller-BBM, которые были готовы провести экспертизу ЗТО в течение двух месяцев», — пояснил Александр Шадриков.

— Когда мы общались с немецкими специалистами, нас спросили: «И что, у вас нет ни одного завода по термическому обезвреживанию?» И это в современном-то мире! На территории Баварии таких заводов — 14. Там живут 12,9 млн человек, а отходов образуется более 6 млн тонн в год, — подчеркнул Шадриков.

Татарстан получил два независимых заключения, подтверждающих безопасность строительства и эксплуатации завода в Зеленодольском районе.

— LGA на основании Европейских стандартов и требований заключила, что при выбранной технологии завода и соблюдении норм строительства и эксплуатации выбросы не будут превышать допустимые нормы Евросоюза. Экспертиза Müller-BBM подтвердила, что работа завода в Зеленодольском районе «соответствует российским стандартам качества окружающей среды, не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей и не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимания неудобства для общественности в целом и жителей по соседству», — отчитался руководитель ведомства.

Задача — нулевое захоронение

Александр Шадриков описал характеристики производства по термическому обезвреживанию отходов в Зеленодольском районе.

Завод будет сжигать мусор на колосниковой решетке при температуре 1260 градусов, при которой происходит полный распад диоксинов.

Его мощность составит 550 тыс. тонн отходов в год, при этом он будет давать 55 мегаватт электроэнергии.

Высота дымовой трубы — 98 м над землей. Это достаточная высота, утверждает министр, причем, по метеорологическим данным, направление ветра показывает сравнительно широкое распределение воздуха.

Для сравнения: 0,046 грамма в год — проектный объем выбросов диоксинов Казанского ЗТО. При этом более чем в 2 000 раз больше — 100 граммов диоксинов — выделяется при пожаре на полигоне ТКО в течение одной-двух недель, если пожаром охвачено 100—150 тысяч тонн ТКО.

Никаких отходов из других регионов ввозить в Татарстан не планируется, ответил «Реальному времени» министр. Кроме того, он пояснил, что из бюджета республики не станут финансировать строительство. Расходы возьмет на себя «РТ-Инвест». По программе «Зеленый тариф» предприятия, расположенные поблизости, будут покупать электроэнергию, вырабатывающуюся на ЗТО. На вопрос нашего издания, какую долю отходов планируют в республике сжигать, руководитель ведомства заявил:

— Каков и масштаб образования свалок. Задачу ставим — нулевое захоронение.



Есть в Татарстане и другие проекты обращения с отходами. За отходы первого и второго класса опасности, среди которых ртутные лампы, отвечает «Росатом», он разработал для такой утилизации свой пилотный проект.

Отработанные батарейки забирает компания Duracell, договор об этом подписал президент РТ, напомнил Шадриков.

«РТ-Инвест» отрабатывает проект по остеклению — установке пиролизной переработки золы, в соответствии с которым зола перейдет в пятый класс опасности.



Мнение одного ученого — не мнение РАН

По поводу того, что некоторое время назад Российская академия наук не поддержала технологию в Татарстане, Шадриков пояснил:

— В РАН сообщили дословно, что это было «субъективное мнение одного ученого». Мы обсудили в целом высказывание данного человека с директорами и учеными РАН — они были возмущены. Думаю, они сами сделают выводы.

Говоря об ответственности экспертов, Шадриков подчеркнул, что компании дорожат своей репутацией. Müller-BBM провела несколько тысяч экспертиз. И компания LGA в год осуществляет до 60 экспертиз. К тому же их порекомендовали авторитетные специалисты в двух министерствах и рабочей группы АТАВ.

— Не раз встречались открыто с противниками строительства завода, призываем их к конструктивному диалогу. На какие факты они опираются, когда утверждают, что наши выбросы превысят выбросы европейских заводов?! Есть решение Еврокомиссии, нужно ссылаться на официальные документы, обоснованные расчеты экспертов. Готов обсудить это с противниками строительства, обосновать расчетами. К сожалению, все жители РТ не смогут понять документацию, нужно быть профессионалом в этой области. Но «РТ-Инвест» готов предоставить ее, с компанией можно идти на диалог, — заявил министр.

Он пообещал организовать встречу общественности и СМИ с экспертами немецких компаний.

Екатерина Аблаева