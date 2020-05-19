Аналитики: пик заболевания коронавирусом в Татарстане еще не пройден

Фото: InnoSTage

Аналитики InnoSTage сформировали новые математические модели распространения коронавируса COVID-19 на основе анализа эффективности введенных в Татарстане мер. Отмечается, что при условии их соблюдения прогноз развития заражения по состоянию на 18 мая 2020 года «относительно оптимистичен».

В соответствии с прогнозом, пик распространения вируса придется на конец мая. Это

позволит не перегрузить систему здравоохранения Татарстана и удержать число

летальных исходов на минимальном уровне.

По данным модели, к 18 июля общее число заразившихся в Татарстане составит 5 113 человек. Если меры не будут давать эффекта, то количество заболевших на это же число составит 9 644 человек.

Также сформирована оценка пиковой потребности в необходимых для госпитализации койко-местах, местах в реанимационных отделениях для тяжелых случаев протекания болезни и аппаратах ИВЛ.

Данная математическая модель обновлена, исходя из накопленной статистики по зарубежным странам. Сейчас она обучается на данных 32 стран и провинций.

Помимо всего прочего, в модели учитывается период влияния факторов на рост заболеваемости, численность работающего населения (по данным статистики) и индекс самоизоляции от «Яндекса».

Ранее аналитики сообщили о пройденном пике по COVID-19 в Татарстане.

