Министр экологии: в Казани при сжигании мусора диоксины будут распадаться

В Казани на предприятии «РТ-Инвеста» мусор будет сжигаться при температуре 1 260 градусов. В этом случае происходит полный распад диоксинов.

Высота дымовой трубы составит 98 метров, рассказал министр экологии Татарстана Александр Шадриков. Это большая высота, пояснил он. Причем, по метеорологическим данным, направление ветра показывает сравнительно широкое распределение воздуха.

Мощность предприятия составит 550 тысяч тонн отходов в год. При этом будет оно будет давать 55 мегаватт электроэнергии, добавил министр.

«Независимые международные эксперты компании LGA и Мюллер-BBM отметили, что производство с такими характеристиками запланированное в Зеленодольском районе не может спровоцировать вредное воздействие на татарстанцев в целом, а также живущих поблизости», — рассказал руководитель Минэкологии РТ.

Напомним, что противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью пугают в первую очередь выбросы диоксинов. По данным ученых, эти соединения существенно увеличивают риск возникновения онкозаболеваний.