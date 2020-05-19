Центры социальной адаптации в Татарстане возвращаются к работе в штатном режиме

В Татарстане центры социальной адаптации начинают работать в штатном режиме.

Так, с сегодняшнего дня, 19 мая, возобновляет работу казанский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие».

С 20 мая в штатном режиме начинает работать центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» в Челнах, а с 22 мая — центр «Маяк» в Бугульме, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Напомним, с 19 мая в Татарстане частично возобновилась плановая работа больниц и поликлиник. Также возобновлены медосмотры и вакцинация. К работе возвращаются не только государственные, но и частные медучреждения.