В Татарстане и Башкирии Ураза-байрам пройдет онлайн

Фото: Роман Хасаев

«Здоровье — это аманат от Всевышнего»

Коронавирус не позволил мусульманам провести Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) массово в мечетях. Верующие Татарстана встретят праздник дома. Утром 24 мая муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступит с праздничной проповедью (вагаз) в Галеевской мечети Казани. Прямую трансляцию будет вести телеканал ТНВ.

В четверг, 21 мая, состоится видеоконференция руководства муфтията с имам-мухтасибами. По итогам виртуальной встречи будет дана более подробная информация, сообщили «Реальному времени» в Духовном управлении мусульман РТ.

Утром 24 мая муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступит с праздничной проповедью (вагаз) в Галеевской мечети Казани. Фото tatarstan.ru

В онлайн-режиме отметят праздник разговения и в Башкирии. Такое решение было принято на оперативном совещании главы Башкортостана Радия Хабирова с мусульманскими деятелями республики. Во время виртуальной «встречи» Радий Хабиров указал на опыт проведения онлайн-празднования православных, которые в подобном формате отмечали Пасху. Как объяснили в ДУМ РБ, руководство республики и религиозные лидеры хотят избежать массового скопления людей и не позволить распространиться COVID-19.

— Здоровье человека — это аманат от Всевышнего, то есть вверенное нам на хранение. Именно поэтому соблюдение норм безопасности и рекомендованных предписаний обязывает нас отказаться от традиционного празднования Ураза-байрама в пользу проведения онлайн-трансляций праздничного намаза, — сказал муфтий Башкирии Айнур Биргалин.

«Здоровье человека — это аманат от Всевышнего, то есть вверенное нам на хранение», — сказал муфтий Башкирии Айнур Биргалин. Фото Рината Назметдинова

Аналогичное решение принято и в Центральном духовном управлении мусульман России. Как рассказали «Реальному времени» в ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин традиционно выступит в соборной мечети «Ляля-Тюльпан» Уфы и совершит со служителями мусульманского храма праздничный намаз (гает). Трансляция будет идти по Первому каналу и БСТ.

После обращения Путина

К такому же решению пришли и в Совете муфтиев России (СМР). Мечети в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан, верующие должны запастись терпением и встретить праздник дома, сказал председатель СМР и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин.

Напомним, накануне во время совещания с руководством Дагестана президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективных молитв. Теперь руководители централизованных мусульманских организаций России, прислушавшись к словам лидера страны, призывают отнестись к такой мере с пониманием.

В Татарстане VIII Республиканский «ифтар столетия» перевели в формат «с доставкой на дом». Фото Максима Платонова

Ураза-байрам — один из двух праздников мусульман (наряду с Курбан-байрамом), состоится 24 мая. Он знаменует собой окончание месяца Рамазан, в течение которого верующие должны были соблюдать пост (уразу). Священный месяц Рамазан начался с вечера 23 апреля, а 24 апреля был первый день поста. Последний день поста — 23 мая. До праздника Ураза-байрам мусульмане должны выплатить определенное пожертвование — фитр-садаку.

Ранее «Реальное время» уже сообщало, что для жителей Татарстана минимальный размер фитр-садаки в этом году был установлен в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей. Также ДУМ РТ указало, куда можно переводить выплаты. Свои суммы определили в Башкирии.

В связи с пандемией коронавируса в России отменили массовые молитвы в мечетях во время Рамазана (в том числе таравих-намазы). В Татарстане VIII Республиканский «ифтар столетия» перевели в формат «с доставкой на дом» — вместо привычного собрания на футбольном стадионе. До конца священного месяца планируется раздать 30 тысяч наборов с едой. Работу организаторов массового разговения уже оценил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Тимур Рахматуллин