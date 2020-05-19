В Татарстане возобновились медосмотры, вакцинация и плановые приемы врачей

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С 19 мая в Татарстане частично возобновилась плановая работа больниц и поликлиник. Также возобновлены медосмотры и вакцинация.

Со вторника плановые приемы могут проводить стоматологи, офтальмологи, отоларингологи, акушеры-гинекологи, терапевты-косметологи, а также специалисты по медицинскому массажу, сообщает пресс-служба татарстанского управления Роспотребнадзора.

При этом вернуться к работе могут не только государственные, но и частные медучреждения.

Ведомство дало ряд указаний поликлиникам и больницам. Так, прием пациентов должен проводиться по записи, в строго отведенное время, как и вакцинация. Перед приемом должна измеряться температура и производиться «сбор эпидемиологического анамнеза».

Клиники не должны допускать очередей в коридорах. Медперсонал должен работать в средствах индивидуальной защиты. Взрослые пациенты также должны заходить в масках. Сами помещения должны регулярно дезинфицироваться.

Медосмотры и выдача медкнижек должны проводиться по принципу «одного окна».

Ранее уже сообщалось, что медосмотры и плановая вакцинация должны начаться в Татарстане с 12 мая. Об этом рассказывала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.