«Он в тяжелом состоянии»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца

Чемпион мира по боям UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из московских клиник.

«Очень много в интернете пишут про отца. Он сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжелое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы год назад делали ему операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видеообращении в «Инстаграме».

Также Хабиб призвал всех дагестанцев серьезнее отнестись к требованиям властей по самоизоляции. По данным главы регионального Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова в Дагестане от коронавируса скончались более 40 врачей.



Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в один из военных госпиталей Москвы. В конце апреля у него была обнаружена пневмония и тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы.