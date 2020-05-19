Минниханов: ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась

Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов на канале «Эфир» заявил, что ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась.

По его словам, количество тяжелых случаев COVID-19 менее 1%. На данный момент подготовлено более 3 тысяч коек и 1,6 тысячи аппаратов ИВЛ. Из них более 60% свободны.

Он отметил, что Татарстану придется еще долго жить с коронавирусом.



Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 88 новых случаев COVID-19. 20 человек госпитализированы, 68 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы заболевания). Всего в Татарстане зарегистрировано 2 400 случаев, восемь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 301 (+106 за последние сутки).