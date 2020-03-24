Итоги дня: перенос Олимпиады, закрытие кинотеатров и ночных клубов по всей России, ограничение функции выдачи и приема денег в банкоматах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 марта.
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020 на год. Она должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Во время телефонного разговора они достигли соглашения, что соревнования пройдут не позднее лета 2021 года.
- Правительство РФ поручило регионам по всей России приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Также потребовали запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе и в иных аналогичных объектах.
- Жительница Нижнекамска Оксана Гарипова рассказала в эфире Первого канала, почему разослала фейк о «закрытии города на карантин» из-за коронавируса. Женщину пригласили на шоу «Пусть говорят».
- Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров официально возглавил «Газпром-Медиа Холдинг». Его кандидатуру утвердил совет директоров холдинга.
- Банк России обратился к банкам с просьбой «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Ради профилактики распространения коронавируса ЦБ посоветовал выдерживать банкноты по три-четыре дня, прежде чем они будут выданы другому клиенту. В пресс-службе Нацбанка РТ пояснили «Реальному времени», что рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции.
- Группа Sollers сообщила о риске приостановки производства из-за резкого падения спроса на автомобили. При этом завод Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» продолжает выпуск автомобилей, несмотря на введение особого режима работы из-за пандемии коронавируса.
- За последние сутки в 14 регионах России зарегистрированы 57 новых случаев заражения коронавирусом. В том числе еще одного заболевшего выявили в Татарстане.
- Группа Qiwi закроет проект «Рокетбанк». В финансовом отчете группы за 2019 год говорится, что покупателя на сервис так и не смогли найти, из-за чего совет директоров решил свернуть его деятельность. Однако сам «Рокетбанк» опроверг сообщения о своем закрытии. Там отметили, что совет директоров Qiwi принял решение прекратить развитие сервиса, а именно основного продукта — дебетовой карты.
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