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В Татарстане зафиксирован новый случай коронавируса

14:04, 24.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В Татарстане зафиксирован новый случай коронавируса

В Татарстане обнаружили нового пациента с коронавирусом. Жительница республики вернулась из Аргентины.

Она прибыла в Казань транзитом, через Москву, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Пациентка уже доставлена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Чувствует себя хорошо, температуры нет. Все, кто контактировал с зараженной, уже проверены.

Напомним, что в субботу стало известно, что в Татарстане подтверждены пять новых случаев коронавируса. Таким образом, на сегодня в республике были зарегистрированы семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.

ОбществоМедицина Татарстан
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