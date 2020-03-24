В Татарстане зафиксирован новый случай коронавируса

В Татарстане обнаружили нового пациента с коронавирусом. Жительница республики вернулась из Аргентины.

Она прибыла в Казань транзитом, через Москву, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Пациентка уже доставлена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Чувствует себя хорошо, температуры нет. Все, кто контактировал с зараженной, уже проверены.

Напомним, что в субботу стало известно, что в Татарстане подтверждены пять новых случаев коронавируса. Таким образом, на сегодня в республике были зарегистрированы семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.

