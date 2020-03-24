В России зарегистрированы еще более 50 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в 14 регионах России зарегистрированы 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.



Таким образом, число заболевших выросло с 438 до 495.

Так, еще 28 заболевших обнаружили в Москве, пять — в Санкт-Петербурге. В Воронежской и Свердловской областях выявлено по четыре новых случая заболевания коронавирусом, в Башкирии — три, в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае — по два, в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане — по одному, пишет «Медуза».



Сегодня стало известно, что в Татарстане обнаружили нового пациента с коронавирусом. Жительница республики вернулась из Аргентины. На данный момент в республике были зарегистрированы семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.