По всей России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство РФ поручило регионам по всей России приостановить деятельность закроют ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса, который опубликован на сайте правительства.

Также от регионов потребовали запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе и в иных аналогичных объектах.

Ранее власти Татарстана уже закрыли ночные клубы и запретили курить кальяны.