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По всей России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

18:35, 24.03.2020
По всей России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Фото: flickr.com

Правительство РФ поручило регионам по всей России приостановить деятельность закроют ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса, который опубликован на сайте правительства.

Также от регионов потребовали запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе и в иных аналогичных объектах.

Ранее власти Татарстана уже закрыли ночные клубы и запретили курить кальяны.

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